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الغذاء والدواء: 7 إرشادات يجب إتباعها عند شراء منتج دوائي

الغذاء والدواء: 7 إرشادات يجب إتباعها عند شراء منتج دوائي
عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، عن أهم المعلومات المفترض على المواطنين التحري عنها في حالة شراء منتج جديد، ضمانًا لسلامتهم وعدم تعرضهم لتأثير سلبي على صحتهم.

ونشرت ” الهيئة ” تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي  ” تويتر ” قالت فيها، أنه في حالة شراء أي منتج دوائي الجديد يجب قراءة البيانات المدونة على العبوة جيدًا والتي تشمل ” المصنع منتج الدواء ، والوزن ، والكمية التي يحتويها من حيث عدد الأقراص، فضلًا عن الاسم العلمي والتجاري للمنتج، والمادة الفعالة به ” .

وأضافت ” الهيئة ” ، أنه يجب أيضًا تتبع الإرشادات التحذيرية المدونة على العبوة وخاصة تلك التي تتعلق بدرجة الحرارة المفترضة للحفاظ على المنتج سليمًا، وحفظه بعيدًا عن متناول الأطفال، حرصًا على سلامتهم.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 27 دقيقة

جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 25 دقيقة

الله يعطيكم الف عافية

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 17 دقيقة

ايوه…
نسيتوا اهم حاقه….
الشاطر يؤلها..

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