الغذاء والدواء: 7 إرشادات يجب إتباعها عند شراء منتج دوائي
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، عن أهم المعلومات المفترض على المواطنين التحري عنها في حالة شراء منتج جديد، ضمانًا لسلامتهم وعدم تعرضهم لتأثير سلبي على صحتهم.
ونشرت ” الهيئة ” تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قالت فيها، أنه في حالة شراء أي منتج دوائي الجديد يجب قراءة البيانات المدونة على العبوة جيدًا والتي تشمل ” المصنع منتج الدواء ، والوزن ، والكمية التي يحتويها من حيث عدد الأقراص، فضلًا عن الاسم العلمي والتجاري للمنتج، والمادة الفعالة به ” .
وأضافت ” الهيئة ” ، أنه يجب أيضًا تتبع الإرشادات التحذيرية المدونة على العبوة وخاصة تلك التي تتعلق بدرجة الحرارة المفترضة للحفاظ على المنتج سليمًا، وحفظه بعيدًا عن متناول الأطفال، حرصًا على سلامتهم.
نوير[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 27 دقيقة
جزاكم الله كل خير
تركي[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يعطيكم الف عافية
بورعي باشا[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 17 دقيقة
ايوه…
نسيتوا اهم حاقه….
الشاطر يؤلها..