الغذاء والدواء: 7 إرشادات يجب إتباعها عند شراء منتج دوائي

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الجمعة، عن أهم المعلومات المفترض على المواطنين التحري عنها في حالة شراء منتج جديد، ضمانًا لسلامتهم وعدم تعرضهم لتأثير سلبي على صحتهم.

ونشرت ” الهيئة ” تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قالت فيها، أنه في حالة شراء أي منتج دوائي الجديد يجب قراءة البيانات المدونة على العبوة جيدًا والتي تشمل ” المصنع منتج الدواء ، والوزن ، والكمية التي يحتويها من حيث عدد الأقراص، فضلًا عن الاسم العلمي والتجاري للمنتج، والمادة الفعالة به ” .

وأضافت ” الهيئة ” ، أنه يجب أيضًا تتبع الإرشادات التحذيرية المدونة على العبوة وخاصة تلك التي تتعلق بدرجة الحرارة المفترضة للحفاظ على المنتج سليمًا، وحفظه بعيدًا عن متناول الأطفال، حرصًا على سلامتهم.