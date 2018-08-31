بالصور.. لينكولن كونتيننتال 2019 تزداد في التحديثات القياسية والسعر

واشنطن(صدى):

كشفت لينكولن عن موديل كونتيننتال 2019 بعد عامين من التحضيرات له, فيما يبدأ سعر السيارة الجديدة من 47.140 ألف دولار بزيادة 985 دولار عن موديل 2018, والزيادة في السعر تمثل الزيادة في التجهيزات في السيارة, حيث تأتي النسخة القياسية من كونتيننتال 2019 بمزيد من وسائل مساعدة السائق مثل مكابح الطواريء الأوتوماتيكية ورصد البقع العمياء ومساعد الحفاظ على المسار ومثبت سرعة قابل للتكيف وذلك ضمن باقة Co-Pilot360.

أما نسخة كونتيننتال Select فتزيد 1.830 دولار عن السابق, ويصل سعرها الي 56.830 ألف دولار ولم تزد السيارة في أي شيء سوى نفس وسائل المساعدة السابقة الذكر. أما نسخة Reserve فتأتي بسعر 60.705 ألف دولار بزيادة 4.925 ألف دولار مع اضافة باقة تكنولوجي التي تشمل مساعد للركن وباقة مناخ وعجلة قيادة قابلة للتسخين ومقاعد خلفية بخاصية التسخين ومساحة زجاج مذيبة للصقيع.

وباقة تكنولوجي كانت تتكلف 4.215 دولار بينما المناخ 850 دولار وتشمل التجهيزات كذلك نظام صوتي Revel مع 13 سماعة. أما أعلى اصدارات السيارة فهو موديل Black Label ويزيد 4.630 دولار عن السابق بسعر 71.040 ألف دولار كموديل 2019 ويضيف باقة تكنولوجي بصورة قياسية مع مقاعد كهربائية قابلة للتعديل بثلاثين وضعية وهو خيار كانت تكلفته في السابق وحده 1500 دولار.