وكيل العكايشي: هناك مفاوضات لفك إرتباطه بالاتحاد

ماجد محمد(صدى):

أعلن وكيل أعمال لاعب نادي الاتحاد السعودي ” أحمد العكايشي ” ، اليوم الجمعة، عن حقيقة رحيل موكله عن النادي.

قال ” أنيس بن ميم ” وكيل اللاعب، في تصريحات صحفية: ” إن العكايشي ما زال مرتبطًا بعقد مع الاتحاد، وهناك مفاوضات لفك هذا الارتباط، كما أن اللاعب تلقى العديد من العروض الخليجية، لكن الأمر لم يُحسم حتى الآن ” .

والجدير بالذكر أن ” العكايشي ” انضم إلى ” اتحاد جدة ” عام 2016، لكن مع نهاية الموسم الماضي، توترت علاقة اللاعب بالفريق السعودي وجماهيره.