انتقل الى رحمة الله يوم امس ” الاستاذ محمد بن سليمان الغيث “
انتقل الى رحمة الله يوم امس مدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض سابقا الاستاذ محمد بن سليمان الغيث .
حيث أقيمت عليه الصلاة عصراً بجامع الراجحي بالرياض ووارى جثمانه بمقبرة النسيم شرق الرياض.
صحيفة صدى تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيد .
والعزاء موصول لأخوانه
الأستاذ عبدالله الغيث
الأستاذ فهد الغيث
وزوجته سارة البدر وابناءه
عبدالله الغيث
غيث الغيث
هتان الغيث
وأبنته – هتون الغيث
ونسال الله له المغفرة والرحمة .
انا لله وانا اليه راجعون.
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