  • الجمعة 31

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. أخبار المجتمع
  3. انتقل الى رحمة الله يوم امس ” الاستاذ محمد بن سليمان الغيث “

انتقل الى رحمة الله يوم امس ” الاستاذ محمد بن سليمان الغيث “

انتقل الى رحمة الله يوم امس ” الاستاذ محمد بن سليمان الغيث “
تركية البدر(صدى):

انتقل الى رحمة الله يوم امس مدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض سابقا الاستاذ محمد بن سليمان الغيث .

حيث أقيمت عليه الصلاة عصراً بجامع الراجحي بالرياض ووارى جثمانه بمقبرة النسيم شرق الرياض.

صحيفة صدى تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيد .

والعزاء موصول لأخوانه
الأستاذ عبدالله الغيث
الأستاذ فهد الغيث
وزوجته سارة البدر وابناءه
عبدالله الغيث
غيث الغيث
هتان الغيث
وأبنته – هتون الغيث
ونسال الله له المغفرة والرحمة .

انا لله وانا اليه راجعون.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *