انتقل الى رحمة الله يوم امس ” الاستاذ محمد بن سليمان الغيث “

تركية البدر(صدى):

انتقل الى رحمة الله يوم امس مدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية بمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض سابقا الاستاذ محمد بن سليمان الغيث .

حيث أقيمت عليه الصلاة عصراً بجامع الراجحي بالرياض ووارى جثمانه بمقبرة النسيم شرق الرياض.

صحيفة صدى تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيد .

والعزاء موصول لأخوانه

الأستاذ عبدالله الغيث

الأستاذ فهد الغيث

وزوجته سارة البدر وابناءه

عبدالله الغيث

غيث الغيث

هتان الغيث

وأبنته – هتون الغيث

ونسال الله له المغفرة والرحمة .

انا لله وانا اليه راجعون.