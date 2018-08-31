أكشاي كومار: جولد أول فيلم بوليوودي يعرض بالسعودية

أماني الغامدي(صدى):

كشف الفنان الهندي ” أكشاي كومار ” ، عن عرض فيلم ” جولد ” في دور السينما السعودية، اليوم الجمعة، والذى سيكون أول فيلم من بوليوود يعرض بالمملكة.

وقال ” كومار ” الفائز بجائزة ” ناشيونال أورد ” عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، إن ” قصة أول فوز هندي بميدالية ذهبية ستكون في السعودية، يسعدني أن أشارككم أن فيلم (جولد) سيكون أول فيلم من إنتاج بوليوود يعرض في السعودية في دور السينما .

ويعد فيلم ” جولد ” دراما رياضية مستوحاة من أحداث حقيقية خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1948، عندما فازت الهند، كدولة حرة، بأول ميدالية ذهبية أولمبية لها في الهوكي، وتم تصوير الفيلم في جميع أنحاء المملكة المتحدة والهند، ويتناول جوانب رائعة من عصر ما قبل استقلال البلاد.

والفيلم من تأليف ” ريما كاجتي ” ، وبطولة ” أكشاي كومار ” و ” موني روي ” و ” كونال كابور ” و ” أميت ساد ” و ” فينيت سينج ” و ” سني كوشال ” .