حقيقة عدم قدرة المرأة المصابة بالسكري على الحمل.. الصحة توضح

عادل الحربي (صدى):

أكدت وزارة الصحة عدم صحة الادعاءات التي تتردد بشأن عدم قدرة المرأة المصابة بالسكري على الحمل والولادة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” يتردد أن المرأة المصابة بالسكري لا يمكنها الحمل، وهذه معلومة غير صحيحة؛ لأن مرض السكري لا يمنع الإنجاب، ولكن يجب على المصابة بهذا المرض، حال حدوث الحمل الالتزام بالتعليمات لضمان سلامتها فضلًا عن المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص ” .

يجدر الإشارة إلى إنه في حالة الرغبة في حدوث الحمل لابد يكون مستوى السكر في المعدل الطبيعي، عن طريق السيطرة عليه حتى يصبح في حدود الأرقام الطبيعية.