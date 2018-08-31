دوري كرة قدم صالات للشباب منتخبنا الشاب يبحث عن بطاقة التأهل الأسيوي

الاتحاد الاسيوي كالعادة يحاول ان يخدم كرة قدم الصالات ونشرها بتقديم تسهيلات كبيرة وعروض للتأهل للأدوار المتقدمة ويتنافس 22 منتخباً في تصفيات بطولة آسيا للشباب بكرة الصالات تحت 20 عاماً 2019، وكانت العاصمة الماليزية كوالالمبور استضافة القرعة اليوم .

وكالعادة دائما تنظيم التصفيات بحسب المناطق الجغرافية، شرق آسيا، غرب آسيا، آسيان، ووسط آسيا.

وسيكون توزيع بطاقات التأهل للنهائي كالعاده :

الدولة التي تنظم – مقعد مباشر

المنطقة

عدد المباريات

عدد المنتخبات

م

كم يتأهل

أفضل ثاني

شرق آسيا

3

6

2

2

آسيان

5

5

1

3

وسط آسيا

5

5

1

3

غرب آسيا

3

6

2

2

1

وسوف تحصل الدولة المنظمة للنهائيات على بطاقة التأهل المباشر، وفي حالة تأهل منتخب الدولة التي يتم اختيارها لتنظيم البطولة، فإن الفريق التالي في منطقته سوف يحصل على البطاقة المتبقية لاجديد

مشاهدات من القرعة :ـــ

1. قلة عدد الفرق المشاركة في التصفيات .

2. قرعة تحمل استفسارات كثيرة هل الغرض منها تسويق اللعبة او نشر اللعبة او مجاملة المنتخبات القوية ؟

3. حظوظ الفرق تختلف من مجموعة الى أخرى ؟

4. مجموعه من 5 فرق فرصة التأهل تكون فيها اكبر من مجموعة فيها 3فرق .

5. الاتحاد الاسيوي لابد ان يتخلى عن الطرق التقليدية في توزيع المجموعات والمنتخبات .

6. التنافس واضح من قبل القرعة ايران والعراق على المركز الأول والثاني .

7. غياب منتخب البحرين عن البطولة يثير الكثير من النقاش حول مستقبل كرة الصالات في البحرين ؟

8. منتخب الكويت يعود الى المشاركات الاسيوية ومنتخب شاب جديد .

9. كرة قدم الصالات تحتاج الى زيادة عدد المباريات بين المنتخبات لرفع المنافسة والاحتكاك وزيادة الخبرات ؟

10. الاتحاد الاسيوي لابد ان يعلم ان احتكار المنافسة بين منتخبين لن يساعد على تطوير كرة قدم الصالات الاسيوية لابد من صناعة ابطال جدد ؟

11. مجموعة غرب اسيا العراق أولا ولبنان والكويت بنسبة كبيرة للتأهل ؟

الاتحاد الاسيوي لايزال يجامل المنتخبات الكبيرة والاقوى وصاحبة السيطرة في كرة قدم الصالات .