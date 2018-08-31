محل أخذ 12 هللة من شخص فوق الحساب.. ” التجارة ” ترد وتساعده

حمود العنزي (صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن عدم توفر العملات المعدنية ورفض التداول بها يعد مخالف للأنظمة.

جاء ذلك في ردها على أحد الأشخاص الذي قال في سؤاله : ” أخذت أغراض من محل بمبلغ 34 ريال و88 هللة وأعطيته 100 رجع 65 اَي انه اخذ 35 بالضبط من اشكي عنده؟ ” .

وردَّت الوزارة في تغريدة لها قائلة : ” عدم توفر العملات المعدنية ورفض التداول بها يعد مخالف للأنظمة، تفضّل برفع بلاغك عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” مع إرفاق الفاتورة وموقع المنشأة من هــــــــنـــا ” .