السجن 30 عام لداعشي خطط إغتيال ” تيريزا ماي “

لندن(صدى):

أفادت وسائل إعلام عالمية إصدار محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، حكمًا بالسجن 30 عامًا لشخص اتهم في نوفمبر الماضي بالتخطيط لاغتيال رئيسة الوزراء ” تيريزا ماي ” .

وذكرت ” وسائل الإعلام ” ، أن السلطات اعتقلت ” نائيمور ذكريا رحمن ” 21 عامًا، في نوفمبر 2017، شمال لندن بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية.

وأشارت إلى أن المتهم كان بحوزته مجموعة من المتفجرات وخطط لتنفيذ هجوم إرهابي يستهدف مبنى البرلمان وعددا من الضباط ثم رئيسة الوزراء نفسها تيريزا ماي، لافتة إلى أن المتهم هو إرهابي ينتمي لتنظيم داعش.