” إيجار ” يوضح المقصود بالضمان المالي في العقد وشرط استرجاعه

علي القحطاني (صدى):

كشف حساب برنامج ” إيجار ” التابع لوزارة الإسكان عن الهدف من الضمان المالي في العقد، والمقصود به، كما حدد شرط استرجاعه.

وقال الحساب أن شرط الضمان المالي اختياريا وليس إلزاميا، وأنه موجود في العقد، ويمكن الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر واعتماده في العقد، بأن يدفع المستأجر مبلغ الضمان.

وأضاف الحساب أنه يمكن للمؤجر استخدام مبلغ الضمان لتعويض التكاليف في حالة إحداث المستأجر أضراراً في الوحدة السكنية.

وأكد أن مبلغ الضمان يتم استرجاعه حسب النظام من قبل المستأجر بالكامل أو المتبقي منه، في حال تسليم الوحدة العقارية عند نهاية العقد أو إنهائه.