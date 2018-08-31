الهلال والفيحاء يكشفان عن التشكيلة الأساسية للاعبين بمباراة اليوم
أعلن كلا من نادي الهلال ونظيره الفيحاء، منذ قليل عن قائمة التشكيل الأساسية للاعبين خلال لقائهما اليوم، ضمن مباريات الجولة الأولي بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” .
وتضمنت قائمة لاعبو الهلال على الأسماء الأتية ” علي الحبسي، علي آل بليهي، ألبرتو بوتيا، محمد البريك، ياسر الشهراني، محمد كنو، عمر عبد الرحمن، أندري كاريلو، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، بافيتيمبي غوميز ” .
فيما شملت قائمة التشكيل الأساسية لنادي الفيحاء على ” كريستيان بونيا، عبدالله كنو، أدملسون جيجي، سامي الخيبري، عمر العودة، توفيق بوحميد، أليكساندروس تزيوليس، حسن جعفري، نالدو سانتوس، دانيلو أسبريا، روني فرنانديز ” .
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