الهلال والفيحاء يكشفان عن التشكيلة الأساسية للاعبين بمباراة اليوم

ماجد محمد(صدى):

أعلن كلا من نادي الهلال ونظيره الفيحاء، منذ قليل عن قائمة التشكيل الأساسية للاعبين خلال لقائهما اليوم، ضمن مباريات الجولة الأولي بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” .

وتضمنت قائمة لاعبو الهلال على الأسماء الأتية ” علي الحبسي، علي آل بليهي، ألبرتو بوتيا، محمد البريك، ياسر الشهراني، محمد كنو، عمر عبد الرحمن، أندري كاريلو، سالم الدوسري، كارلوس إدواردو، بافيتيمبي غوميز ” .

فيما شملت قائمة التشكيل الأساسية لنادي الفيحاء على ” كريستيان بونيا، عبدالله كنو، أدملسون جيجي، سامي الخيبري، عمر العودة، توفيق بوحميد، أليكساندروس تزيوليس، حسن جعفري، نالدو سانتوس، دانيلو أسبريا، روني فرنانديز ” .