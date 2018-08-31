الأحوال المدنية تكشف غرامة التأخر في استخراج بطاقة العائلة
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على وجود غرامة مالية لمن لديه عقد زواج وتأخر في استخراج بطاقة العائلة.
وقال مواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” سلام عليكم عندي عقد زواج وتأخرت في استخراج بظاقة العائلة هل فيه أي مشكلة ” .
وردت الأحوال المدنية عليه، قائلة : ” يترتب على ذلك غرامة تقدر بـ 50 ريال يتم احتسابها عن كل عام من بعد 60 يوم من تاريخ العقد ” .
تركي[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 1 ساعة
انا احاول دوما ما اتاخر عن المواعيد
ما نقصنا غرامات