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الأحوال المدنية تكشف غرامة التأخر في استخراج بطاقة العائلة

الأحوال المدنية تكشف غرامة التأخر في استخراج بطاقة العائلة
عادل الحربي(صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على وجود غرامة مالية لمن لديه عقد زواج وتأخر في استخراج بطاقة العائلة.

وقال مواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” سلام عليكم عندي عقد زواج وتأخرت في استخراج بظاقة العائلة هل فيه أي مشكلة ” .

وردت الأحوال المدنية عليه، قائلة : ” يترتب على ذلك غرامة تقدر بـ 50 ريال يتم احتسابها عن كل عام من بعد 60 يوم من تاريخ العقد ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 1 ساعة

انا احاول دوما ما اتاخر عن المواعيد
ما نقصنا غرامات

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