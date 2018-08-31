الأحوال المدنية تكشف غرامة التأخر في استخراج بطاقة العائلة

عادل الحربي(صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على وجود غرامة مالية لمن لديه عقد زواج وتأخر في استخراج بطاقة العائلة.

وقال مواطن في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” سلام عليكم عندي عقد زواج وتأخرت في استخراج بظاقة العائلة هل فيه أي مشكلة ” .

وردت الأحوال المدنية عليه، قائلة : ” يترتب على ذلك غرامة تقدر بـ 50 ريال يتم احتسابها عن كل عام من بعد 60 يوم من تاريخ العقد ” .