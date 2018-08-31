فنانة شهيرة تعلن خطوبتها مجدداً بعد أشهر من طلاقها

أماني الغامدي(صدى):

عقدت الفنانة باسم ملاك الكويتية خطوبتها على رجل لم تكشف هويته، وقامت بنشر صورة خاتم خطوبة عبر حسابها على ” سناب شات ” ، دون أن تذكر أيّ تفاصيل عن الأمر.

وأثارت خطبتها فضول المتابعين الذين أطلقوا عدداً من التساؤلات في هذا الشأن، خصوصاً أن النجمة كانت انفصلت، منذ مدة لا تزيد على عدة أشهر، عن زوجها الأخير بعد زواج دام شهراً واحداً، ووصل عدد زيجاتها إلى 5.

وكانت النجمة الكويتية قد تعرضت في وقت سابق من هذا العام للانتقادات بسبب ما قالته عن العراق، فقد وصفته بأنه أرض النفاق، وتوجهت إلى أهله بالقول: ” حسّنوا صورتكم أمام الناس، أنتم وكندرتي واحد ” .

وعلق الفنان العراقي كاظم الساهر على وصفها قائلا : ” نحن نقابل تلك الهجمة والانتقادات من البعض، وهم قلة، بأخلاق عالية وراقية وبروحٍ طيبة، ونبتعد عن التشنج والشتائم، والكل أعزاء عندي، ولدي جمهور رائع وكبير في الكويت ” .