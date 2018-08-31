” التجارة ” تحدد شروط استرجاع أو استبدال السلع

عادل الحربي (صدى):

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أن حق المستهلك في استرجاع أو استبدال السلعة يكون في حالة كانت معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات.

جاء ذلك في ردها على مواطن تسائل قائلًا : ” تواصلت مع رقم ١٩٠٠ للإبلاغ عن رفض مؤسسة نقل المعرفة للنشر استرجاع قيمة كتب دراسية بعد مضي يومين على الشراء حيث تم اكتشاف مكتبة بيع أخرى أقل سعرا .. و أبلغني الموظف أن الكتب لا ترد و لا تستبدل و لا يحق لي رفع شكوى ” .

وردّت عليه الوزارة في تغريدة لها قائلة : ” يحق للمستهلك استرجاع او استبدال السلعة في حال كانت معيبة او مقلّدة او غير مطابقة للمواصفات، خلاف ذلك يتم وفق سياسة الاسترجاع و الاستبدال لدى المنشأة ” .

لمزيد من المعلومات، تفضل بقراءة دليل حقوق المستهلك من هــــــنــا .