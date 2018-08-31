هل يمكن المطالبة بالدفعات السابقة لتاريخ تسجيل المستفيد بحساب المواطن؟

علي القحطاني (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، أن لا يمكن للمستفيد المطالبة بالدفعات السابقة لتاريخ تسجيله بالبرنامج.

جاء ذلك ردًا على أحد المواطنين الذي قال في سؤال له: ” سجلت بالبرنامج الشهر الماضي و وضعي مؤهل، السؤال: هل يحق لي المطالبة بالدفعات السابقة منذ بداية البرنامج بأثر رجعي؟ ” .

وقال حساب خدمة العملاء الخاص بالبرنامج على موقع ” تويتر ” : ” حياك الله، لايتم المطالبة بالدفعات السابقة وسيتم صدور أهليتك واستحقاقك من بعد تاريخ تسجيلك للبرنامج ” .