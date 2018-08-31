هل يمكن المطالبة بالدفعات السابقة لتاريخ تسجيل المستفيد بحساب المواطن؟
أوضح برنامج حساب المواطن، أن لا يمكن للمستفيد المطالبة بالدفعات السابقة لتاريخ تسجيله بالبرنامج.
جاء ذلك ردًا على أحد المواطنين الذي قال في سؤال له: ” سجلت بالبرنامج الشهر الماضي و وضعي مؤهل، السؤال: هل يحق لي المطالبة بالدفعات السابقة منذ بداية البرنامج بأثر رجعي؟ ” .
وقال حساب خدمة العملاء الخاص بالبرنامج على موقع ” تويتر ” : ” حياك الله، لايتم المطالبة بالدفعات السابقة وسيتم صدور أهليتك واستحقاقك من بعد تاريخ تسجيلك للبرنامج ” .
qlq[ عدد التعليقات: 3806 ] نشر منذ 16 دقيقة
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اغلب المطالبين بأثر رجعي
كانو يضحكون ويستهينون
بقيمة الدعم بداية البرتامج