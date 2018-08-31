طبيب سعودي يخترع حذاء للحجاج يمنع ويعالج قرح القدمين

علي القحطاني(صدى):

إخترع طبيب سعودي يدعى ” حسن العسيري ” حذاءً طبيًّا ، يمنع تقرحات القدمين ويسهم في علاج تقرحاتها، وذلك ليستخدمه الحجاج في أثناء أدائهم المناسك.

قال الدكتور ” العسيري ” ، إن الحذاء الذي ابتكره يتميز بأنه يقوم على المعالجة المباشرة لتقرحات القدم وتوزيع الضغط على باطن القدم لمنع حدوث التقرحات، لافتًا إلى أنه يختلف عن الأحذية الطبية التي تعتمد في تصميمها على منع التقرحات فقط دون الاهتمام بعلاجها بعد حدوثها.

وأضاف ” العسيري ” ، أن الحذاء الذي صممه على شكل صندل مفتوح من جميع الجوانب، يعتبر أداة توصيل لثلاثة أنواع من المراهم وهي ” مضاد حيوي، ومضاد للالتهابات، ومضاد للفطريات ” لأنه يكون ملامسًا لباطن القدم في أثناء المشي ويمنع الإصابة بالتقرحات الناتجة عن عملية الضغط على القدم.

وأشار ” العسيري ” ، إلى أنه مناسب للحجاج ومصنوع من المطاط المصبوب الليِّن ليكون خفيفًا، موضحًا أنه تم تسجيل هذا الإختراع الطبي في مدينة الملك ” عبد العزيز للعلوم والتقنية ” ، وفِي انتظار الحصول على براءة اختراع لهذا الابتكار، الذي يعد جزءًا من بروتوكول العناية بالقدم وسلامتها.