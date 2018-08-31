المطلق: المعلمون يؤدون وظيفة النبي.. وهؤلاء يعيقون العملية التعليمية

حمود العنزي (صدى):

حذّر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، من تبادل الرسائل التي تحمل سخرية من مسؤولي التعليم وتساهم في رسم صورة منفرة ورافضة وكارهة في نفوس الطلاب والطالبات تجاه العلم .

وقال ” المطلق ” بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد الذي ينطلق الأحد المقبل عبر برنامجه الأسبوعي بإذاعة ” نداء الإسلام ” : بعض مستخدمي مواقع التواصل ينشدون الضحك والسوالف وإشغال الناس بما لا ينفع، وهم هامشيون ويروجون لهذه الرسائل والمقاطع والصور؛ لأنهم لا يصنعون جيلاً هادفاً طموحاً؛ وإنما يعيقون العملية التربوية وينفّرون الطلاب من محبة مَن يُحسن إليهم، مؤكدا تميز التلاميذ واجتهادهم وتفوقهم بمحبتهم لمعلميهم.

وتابع: ” في حال احتقار الطلاب لمعلميهم، يُشغلونهم في الصف والحصة، وهؤلاء الطلاب في الغالب لا يتعلمون ولا يستفيدون، فالطالب الطموح الذكي هو الذي يستفيد من معلمه سواء كان متميزاً أو مقبولاً ” .

ووجه ” المطلق ” رسالة للمعلمين قائلا: ” لابد أن يجعلوا أنفسهم بمنزلة الوالدين المحبين الناصحين، وأن يعلموا أن البيوت ترمي بفلذات أكبادها إليهم في الصباح، لتأخذهم بعد الظهر؛ راجين أن يكونوا قد تحمّلوا شيئاً ينفعهم ويضيء لهم المستقبل ” .

وشدد: يجب على الأسر ألا تكون ضد المدارس، وألا تشكك في قيمة المعلمين والمعلمات؛ فالطالب إذا سمع من والديه أن هناك ثقة في المعلم أحبه وتعاون معه، والعكس صححيح، مبينا أن المعلمين والمعلمات يؤدون وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء الذين يُعَلّمون الناس الخير في أي نوع من العلوم؛ فعليهم أن يقتدوا بالمعلم الصادق صلى الله عليه وسلم في نصحه ومحبته ورفقه بالمتعلمين.