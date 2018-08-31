غدًا.. أمطار ورياح على بعض المناطق وارتفاع درجة الحرارة بـ 4 مدن

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، على مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة، أن الفرصة لا تزال الفرصة مستمرة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة تمتد حتي مرتفعات المدينة المنورة.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال شرق المملكة و منطقة القصيم و الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.

و تتأثر مدن (ينبع، املج، الوجه، ضبا) و الأجزاء الشرقية لها بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.