تجهيز 188 فصلاً ذكيًا و430 عيادة طبية لإفادة أكثر من 400 ألف طالب وطالبة بتعليم مكة

محمد السعران(صدى):

تمكنت إدارة التجهيزات المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة من تهيئة «188» فصلاً ذكياً لـيستفيد منها « 6.580 » طالباً وطالبة بمدارس البنين والبنات بمراحل التعليم العام، كما تم تجهيز 430 عيادة طبية لجميع مدارس البنين والبنات بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية بتعليم مكة المكرمة.

يأتي ذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بهـــا إدارة التجهيزات المدرسية بتوجيهات من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ومساعده للشؤون المدرسية الأستاذ محمد بن أحمد المدخلي استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1439/ 1440هـ، بهدف تهيئة المدارس بكافة احتياجاتها وتوفير كافة المستلزمات، سعياً إلى توفير بيئة مدرسية جاذبة وفق منهجية الإدارة في تسديد احتياجات المدارس ومتطلباتها من الوسائل التعليمية والمواد والمستلزمات المدرسية، رغبةً في تحقيق الأهداف التي تنعكس إيجاباً على العاملين في الميدان التربوي ولتعود الفائدة على أبنائنا الطلاب والطالبات.

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وأوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية بتعليم مكة الأستاذ خالد الغامدي أن إدارته تمكنت من تجهيز وتهيئة 188 فصلاً ذكياً بأجهزة الحاسب الآلي والسبورات التفاعلية , وأجهزة البروجكتر ” الداتاشو ” والكاميرات الرقمية والوثائقية ” البرزنتر ” , وشاشات العرض البلازما ، حيث شمل تجهيز الفصول الذكية لعدد من مدارس ( البنين والبنات ) بتعليم مكة بالصفوف الأولية، ومدارس تطوير، ونظام المقررات بالمرحلة الثانوية، وقاعات المهوبين والمهوبات، وغرف التقنيات، وفصول الاحتياجات الخاصة، وبعض القاعات بالروضات.

فيما تم تجهيز 430 عيادة طبية لمدارس (البنين والبنات) بالتعاون مع الصحة المدرسية لخدمة أكثر من ( 464.000 ) طالب وطالبة، مضيفاً أنه تم تزويد كل عيادة بمكتب موظف صحي، وحاسب آلي، وكرسي زائر، ودولاب للحفظ، وثلاجة لحفظ المواد الطبية 14 قدم.

وأضاف الغامدي أن مشرفي التجهيزات المدرسية قاموا خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي بزيارة كافة المدارس القروية بتعليم مكة، نفذوا خلالها صيانة شاملة لكافة الأجهزة بتلك المدارس، وتدريب ميداني لزملائهم بالميدان التعليمي على الاستخدام الأمثل للأجهزة وصيانتها أولاً بأول.