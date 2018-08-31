” صدى ” تعزي في وفاة عبدالله محمد الروساء
بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله عبدالله محمد الروساء، وصلي عليه بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير بالمجمعة هذا اليوم الجمعة الموافق ٢٠/١٢/١٤٣٩هـ، والعزاء في المقبرة بناءاً على وصية الفقيد.
وقال نجله محمد عبدالله الروساء : ” (( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )) بقضاء من الله وقدرة انتقل والدي الى رحمة الله غفر الله له و اسكنه فسيح جناته ” .
وتعزي ” صدى ” ، أهل الفقيد داعية له ” اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله له وسع مدخلة واغسله بالماء والثلج والبرد والحمد لله على كل حال ، وإنّا لله وإنا إليه راجعون ” .
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