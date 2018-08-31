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‏” صدى ” تعزي في وفاة عبدالله محمد الروساء

‏” صدى ” تعزي في وفاة عبدالله محمد الروساء
عادل الحربي (صدى):

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله عبدالله محمد الروساء‬، وصلي عليه بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير بالمجمعة هذا اليوم الجمعة الموافق ٢٠/١٢/١٤٣٩هـ، والعزاء في المقبرة بناءاً على وصية الفقيد.

وقال نجله محمد عبدالله الروساء : ” (( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )) بقضاء من الله وقدرة انتقل والدي الى رحمة الله غفر الله له و اسكنه فسيح جناته ” .

وتعزي ” صدى ” ، أهل الفقيد داعية له ” اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله له وسع مدخلة واغسله بالماء والثلج والبرد والحمد لله على كل حال ، وإنّا لله وإنا إليه راجعون ” .


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