‏” صدى ” تعزي في وفاة عبدالله محمد الروساء

عادل الحربي (صدى):

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله عبدالله محمد الروساء‬، وصلي عليه بعد صلاة الجمعة في الجامع الكبير بالمجمعة هذا اليوم الجمعة الموافق ٢٠/١٢/١٤٣٩هـ، والعزاء في المقبرة بناءاً على وصية الفقيد.

وقال نجله محمد عبدالله الروساء : ” (( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )) بقضاء من الله وقدرة انتقل والدي الى رحمة الله غفر الله له و اسكنه فسيح جناته ” .

وتعزي ” صدى ” ، أهل الفقيد داعية له ” اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله له وسع مدخلة واغسله بالماء والثلج والبرد والحمد لله على كل حال ، وإنّا لله وإنا إليه راجعون ” .