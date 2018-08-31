بالفيديو.. الإعلان عن الدفعة العاشرة لمشروعي الوليد للإنسانية للإسكان والسيارات

عادل الحربي(صدى):

كشف الأمير الوليد بن طلال، عن مستفيدي الدفعة العاشرة لمشروعي ” الوليد للإنسانية للإسكان والسيارات ” .

حيث أوضح الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” ، أن هذه الدفعة شملت عدد 111 وحدة سكنية و250 سيارة .

أما فيما يتعلق بعدد المستفيدين من مشروعي الإسكان والسيارات، فإن عددهم بلغ 21.170 ألف مستفيد، من بينهم 14488 مستفيدًا ومستفيدة من برنامج الإسكان، و6682 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع السيارات.

ويمكن معرفة الأسماء من خلال هذا الرابط: هنا