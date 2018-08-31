الراجحي الخيرية تدعم مشروع بنت العفاف بأكثر من 160 ألف ريال
قدمت مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية دعماً سخياً لمشروع كفالة بنت العفاف التابع للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالباحة وذلك بكفالة 30 يتيمة ممن هم دون سن الزواج بمبلغ 161700 ألف ريال .
من جهته قدم المشرف العام على الجمعية الشيخ عادل الزهراني شكره وتقديره لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية مبيناً أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات تأتي صمن الشراكة الفاعلة بين الجمعية والمؤسسة .
موضحاً بأن المبلغ سوف يوزع على الكفالة الشهرية لمدة عام واحد وكذلك كسوة العيد والأضاحي والسلة الغذائية .
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