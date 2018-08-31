الراجحي الخيرية تدعم مشروع بنت العفاف بأكثر من 160 ألف ريال

حسين العلي(صدى):

قدمت مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية دعماً سخياً لمشروع كفالة بنت العفاف التابع للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالباحة وذلك بكفالة 30 يتيمة ممن هم دون سن الزواج بمبلغ 161700 ألف ريال .

من جهته قدم المشرف العام على الجمعية الشيخ عادل الزهراني شكره وتقديره لمؤسسة سليمان الراجحي الخيرية مبيناً أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات تأتي صمن الشراكة الفاعلة بين الجمعية والمؤسسة .

موضحاً بأن المبلغ سوف يوزع على الكفالة الشهرية لمدة عام واحد وكذلك كسوة العيد والأضاحي والسلة الغذائية .