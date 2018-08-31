رسميا.. ماريانو دياز يرتدي الرقم 7 مع ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

يرتدي اللاعب ماريانو دياز ” الرقم 7 ” رسميًا مع ريال مدريد؛ فهذا الرقم التاريخي بريال مدريد كان يحمله البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل الانتقال إلى ” يوفنتوس ” .

وعاد ” دياز ” إلى صفوف النادي الملكي قادمًا من ليون الفرنسي، وذلك مقابل ما يقرب من 33 مليون يورو لمدة 5 مواسم.

من الجدير بالذكر أن ماريانو دياز تخرج من أكاديمية ريال مدريد عام 2012، وتدرج من في فرق الشباب حتى لعب للفريق الأول عام 2017، قبل أن يرحل إلى ” ليون ” ليعود بعد موسم واحد فقط قضاه في فرنسا.