بالفيديو.. عضو بهيئة الأمر بالمعروف ينقذ طفلا من الدهس في بيشة

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بيشة، بإنقاذ طفل لا يبلغ من العمر سوى عامين، وذلك بعدما غفلت عنه أمه، وأخذ يسير بين السيارات قاطعًا الشارع.

ومن جانبه، أوضح الشيخ صالح الغامدي، عضو الهيئة الذي أنقذ الطفل، تفاصيل الواقعة قائلًا: ” إنه في مساء يوم الثلاثاء 12/17 ، وأثناء قيامنا بجولة ميدانية بالقرب من أحد المجمعات التجارية بمحافظة بيشة، شد انتباهنا أنا وزميلي المرافق في الدورية ذلك الطفل الصغير الذي لا يتجاوز عمره السنتين وكانت قد غفلت عنه والدته وأخذ يمشي على الرصيف قاطعًا للشارع ” .

وتابع ” الغامدي ” : ” قمنا بالوقوف ونزلت من الدورية وقمت بأخذ الطفل باحثًا عن ذويه، وإذ بِنا نرى إحدى النساء تخرج من إحدى المحلات المجاورة في ذعر وخوف تبحث عن طفلها، وعند مشاهدتها لنا، جاءت إلينا وقامت تحمد الله على سلامة ابنها وتدعو لنا، فتم تسليمها ابنها ” .