وظائف تقنية وإدارية شاغرة بشركة ” موبايلي “

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” موبايلي ” ، عدد من الوظائف التقنية والإدارية الشاغرة، في كل من مدينتي: ” الرياض والخبر ” ، وذلك وفقًا للشروط والمسميات الوظيفية التالية:

– أخصائي تصميم نقل بروتوكول الانترنت ” الخبر ” (IP Transport Design Specialist Professional)

الشروط: بكالوريوس هندسة اتصالات أو اتصالات لاسلكية أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تصميم الشبكات.

– أخصائي تنفيذ مشاريع الشبكات ” الرياض ” (Enterprise – Network Implementation Specialist Professional)

الشروط: بكالوريوس هندسة اتصالات أو اتصالات لاسلكية أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال هندسة الشبكات.

– كبير السكرتارية / سكرتير مجلس الإدارة ” الرياض ” (Corporate Secretary Lead Officer)

الشروط: بكالوريوس قانون مع خبرة 7 سنوات في سكرتارية الشركات/ مجالس الإدارة، منها 6 سنوات في دور استشاري للتنفيذيين.

– أخصائي تطوير المنتجات ” الرياض ” (Product Development Specialist Professional)

الشروط: بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة نظم المعلومات) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تطوير المنتجات وإدارة متطلبات المشاريع.

– مدير تنفيذي للتقارير المالية التنظيمية ” الرياض ” (Executive Manager Regulatory Financial Reporting)

الشروط: بكالوريوس (محاسبة، مالية) مع شهادة (محاسب قانوني معتمد CPA، معايير المحاسبة الدولية ACCA) أو ماجستير (محاسبة، المالية)، مع خبرة 5 سنوات.

– أخصائي المحاسبة الإجمالية ” الرياض ” (Wholesale Accounting Specialist Professional)

الشروط: بكالوريوس (إدارة مالية، اقتصاد) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المحاسبة والمالية.

– رئيس الاستديو الداخلي ” الرياض ” (Internal Studio Principle Professional)

الشروط: بكالوريوس تسويق أو علوم حاسب، مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال المحتوى الرقمي والإبداعي، منها 4 سنوات في منصب قيادي.

فيما أوضحت الشركة، أن التقديم متاح حاليًا على تلك الوظائف، وذلك من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب، عبر الرابط التالي:هنا