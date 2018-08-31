القاضي عن فوز ” النصر ” : طقها والحقها

طلال الغامدي(صدى):

هاجم عضو هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر أيمن عبدالله القاضي، الفريق على أدائه في مباراة أحد في أولى مواجهات كأس الأمير محمد بن سلمان بالرغم من تحقيقه الفوز.

وأكد ” القاضي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن فوز النصر يشبه ” طقها والحقها ” ويفتقر للتنظيم، قائلًا ” الف الف مبرووووك الفوز ياربااااااااه ما بغينا عادة لا احكم على الفريق من مباراة او اثنين م اشاهدناه اشبه ب(طقها والحقها) من جانب النصر عكس احد المنظم “.

وأوضح أن الفريق مرصع بالنجوم ولكن لم يتم توظيفهم بشكل صحيح، معلقًا ” الفريق مرصع بالنجوم ومع ذلك لم نشاهد توظيف لهم كارينيو كيف الحال! يبيلك تشد حيلك ياخي ترا طموحنا العالمية الثانية “.

وكان النصر فاز على أحد في أول مواجهات كأس الأمير محمد بن سلمان على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية بالمدينة المنورة، بهدفين مقابل هدف، حيث بادر النصر بالتسجيل ليلحقه أحد بالتعادل، ويتمكن المغربي نورد الدين من تحقيق هدف الفوز في الوقت الإضافي.