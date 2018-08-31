” الجمارك ” تتيح ميزة فسح الإرسالية بتعهد عدم التصرف

حمود العنزي(صدى):

كشفت الجمارك أنها تتيح ميزة فسح الإرسالية؛ وذلك بتعهد عدم التصرف، حتي لا يعرض المستورد نفسه للعقوبة.

وقالت الجمارك عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” تصرفك بإرسالية مفسوحة أو جزء منها بموجب (التعهد بعدم التصرف)، يُعد تهريبًا يعرضك للمساءلة القانونية، ومنع الفسح في المستقبل مع غرامات مالية وعقوبات قد تصل إلى السجن ” .

وعن خدمة التعهد بمنع التصرف، أوضحت الجمارك أنها تمكن المستورد من الفسح المؤقت للإرسالية أو جزء منها والتعهد بعدم التصرف بها بأي صورة، إلا بعد الإخطار من الجمرك بإجازة فسحها من جهة الاختصاص.