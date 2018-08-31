في واقعة بشعة.. فتاة تستدرج خطيبها لمنزلها ليقتله والدها ويدفن جثته بالمطبخ

القاهرة(صدى):

شهدت مدينة الرحاب الواقعة بمحافظة القاهرة في مصر، جريمة بشعة من نوعها، حيث قُتل شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، على يد والد خطيبته، التي استدرجته إلى منزلها ليقتله والدها، ويدفن جثته في المطبخ.

وأرجعت وسائل إعلام مصرية السبب في الواقعة، إلى اكتشاف الشاب القتيل، أن والد خطيبته متهرب من أحكام قضائية، مما دفع الفتاة لمساعدة والدها في ارتكاب الجريمة.

وافتضح أمر الفتاة ووالدها حين نشر شقيق الشاب القتيل، استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا بمساعدة أسرته في العثور على شقيقه المفقود، ليعلن بعد ذلك عن اكتشافه أن شقيقه عُثر عليه مقتولًا في شقة بمنطقة الرحاب بالقاهرة.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية المصرية قد ألقت القبض على والد الفتاة الجاني، وأظهرت عدة صور نشرتها الوزارة، والد الفتاة وهو يمثل كيف ارتكب تلك الواقعة البشعة، في مسرح الجريمة.