بالصور.. خلال دقائق معدودة.. فتاة تلتهم 3 كيلو غرامات من اللحم

أثينا(صدى):

أقدمت فتاة بريطانية تُدعي ” كيت ” على التهام ” ساندوتش ” بحجم 6 ارطال، ويحتوي على 3 كغم من اللحم، والسلطات المختلفة في أقل من ساعة، وذلك في تحدي لأحد مطاعم لندن الشهيرة.

وفي هذا السياق، قالت ” كيت ” قبل أن تقدم على التحدي: ” لقد كنت مؤخرًا في اليونان؛ لذا أنا معتادة على تناول هذه الأطعمة بهذا الحجم، لست مستعدة ولكني أعلم ما الذي عليّ فعله ” .

وتمكنت الفتاة الشابة من الانتهاء من الخبز بالكامل بعد مرور 6 دقائق، ومع الدقيقة الـ 45 كانت قد انتهت من اللحم والسلطة داخل ” الساندوتش ” .