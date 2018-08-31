زوج يشاهد الأفلام الإباحية برفقة أصدقائه ” العرايا ” .. والزوجة تطالب بالطلاق

القاهرة(صدى):

قررت زوجة مصرية، أن ترفع دعوى طلاق ضد زوجها، وذلك بعد اكتشافها تحويله منزل الزوجية لوكرًا لتناول المخدرات ومشاهدة الأفلام الإباحية برفقة أصدقائه وهم ” شبه عرايا ” ، فضلًا عن قيامه بضربها وإلقائها في الشارع بعد افتضاح أمره.

وبدأت الواقعة حين عادت الزوجة مبكرًا من عملها إلى منزلها، لتجد الجيران في انتظارها، وسط أصوات مرتفعة وكلمات مشينة في حقهم وشكاوى كثيرة من أدخنة وأصوات خليعة تصدر من شقتهم.

وبالفعل، دخلت السيدة منزلها لتتأكد مما سمعته، فوجدت أدخنة كثيفة تتصاعد من غرفة نومها وأصوات خليعة، فضلًا عن رائحة مخدر الحشيش التي امتلأت بها الشقة، لتجد زوجها ومجموعة من الشباب ” عرايا ” إلا ما ستر عوراتهم، ويشاهدون أحد الافلام الإباحية، سارحين في عالم من الخيالات الشهوانية، المشهد الذي كان صادمًا لها.

وحين رأى الرجل زوجته، قام بتوبيخها ونهرها وسبها، ثم تطاول عليها باليد، ليتطور الأمر بينهما إلى شجار عنيف، فبدلًا من أن يقوم بالاعتذار لها ومحاولة تصحيح موقفه، قام في النهاية بإلقائها في الشارع أمام الجيران والمارة.

وعليه، سارعت الزوجة بالذهاب لمنزل أبيها، وعيونها حمراء وملابسها شبه ممزقة تكشف أكثر ما تستر، ليتساءل عما حدث وتقص عليه القصة، ليقوم الأب بالاتصال بالزوج، ونشبت مشادة كلامية بينهما وطالب فيها الزوج بالطلاق، في حين قررت الزوجة الذهاب لمحكمة الأسرة، لرفع دعوى طلاق ضد الزوج ” المراهق ” .