اكتشف سر تصنيع إطارات السيارات باللون الأسود دائما

برلين(صدى):

الإطارات المتصلة بالعجلات هي كاحل السيارة، إذ بدونها لا يمكن إتمام عملية التنقّل، ولقد اعتادت أعيننا أن نشاهد اللون الدائم للإطارات بأن يكون أسود، ولم يتبادر في ذهن أحد منا عن سبب ذلك؟

ولقد أجابت الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة على هذا التساؤل وقالت أن المكون الرئيسي للإطارات هو المطاط، لما يمتاز به من ليونة ولزوجة، ولزيادة درجة صلابة الإطارات ومقاومته للتآكل يتم إضافة مادة أسود الكربون أثناء التصنيع له، لهذا يصبح لون الإطار أسود دائماً.

كما تؤثر العوامل الجوية أيضاً على عمر الإطارات، ومن أخطرها الأشعة فوق البنفسجية وغازات الأوزون المضرة، هذه الأسباب تجعل الإطار يجف ويتشقق بسرعة، وللحد من أضرارهم يُضاف إلى خلطة الإطارات مادة أسود الكربون، التي تقوم بامتصاص هذه الأشعة وتحولها إلى حرارة من السهل التخلص منها.

الجدير بالذكر فإنه تم تصنيع إطارات ذات جوانب باللون الأبيض، لكن مع وضع مادة أسود الكربون أيضا على سطح السير بهذه الإطارات كان يأتي باللون الأسود، وكان له إقبال لدى عشاق السيارات الكلاسيكية، لكنه لم ينتشر في الأسواق بكثرة، نظراً لأنها سرعان ما تصبح متسخة بعد السير على الطرق الترابية.