فرض نظام ” البصمة ” على جميع الأطباء دون استثناء

نايف السالم(صدى):

تستعد وزارة الصحة إلى فرض نظام البصمة على جميع الأطباء في المستشفيات دون استثناء بما فيهم الاستشاريون، دون تحديد ما إذا كان التطبيق سيكون بشكل فوري أم لاحقًا.

وتتمثل الصعوبات التي تواجه تطبيق البصمة على الاستشاريون، في عدم ارتباط الاستشاري بساعات محددة، ورفض بعض الأبطاء العودة للمستشفى في حال الاتصال بهم، وتحويل المريض لطبيب مناوب لا تكون لديه فكرة عن وضعه الصحي.

ومن جانبهم، علق استشاريون على هذا الأمر، مؤكدين أن فرض البصمة كنظام لضبط الحضور والانصراف للجميع لن يكون ذا جدوى في رفع مستوى الإنتاجية للأطباء غير المنضبطين، حيث يسهل التحايل عليه.

وأضافوا أن القسم المنضبط من الأطباء سيشعر بالإحباط وعدم التقدير في حال فرض نظام البصمة، لما يسببه من عدم قدرة إدارات المستشفيات على مكافأة الطبيب المجتهد ومعاقبة الطبيب المهمل، لافتين إلى أن سيكون له مردود سلبي على جودة العمل في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ما عدا إذا أقر بدل ساعات عمل إضافية إليه.