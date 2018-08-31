بورشة 911 Project Gold الجديدة ممنوعة من القيادة على الطرق

أميرة خالد(صدى):

كشفت بورشة خلال حدث بيبل بيتش عن نسخة جديدة من 911 تيربو في جيل 993 وأطلقت عليها اسم Project Gold ولكن للأسف فهذه السيارة لن يتم قيادتها على أغلب الطرق, وقال فيليب سلام رئيس المبيعات والتسويق لبورشة كلاسيك أن هناك أسباب عديدة لصعوبة ترخيص هذه السيارة لانها تعتمد على نسخة من بورشة 911 في جيل التسعينيات بينما هذه السيارة في الواقع موديل 2018.

وقد أخذ من الموديل القديم في السيارة الجديد الجسم الذي لم يستخدم من قبل وهذه أول مشكلة, ولأنها موديل 2018 فيجب أن تسير على نفس قواعد الانبعاثات والضوضاء لسيارات 2018 وهو أمر من الصعب تحقيقية لمحرك سداسي الاسطوانات بتبريد هواء من التسعينيات خاصة في أوروبا .

ولكن يمكن للسيارة أن تكون قياسية للقيادة في بعض الطرق حيث سأل رجل أعمال سعودي موظف في بورشة حول امكانية قيادة السيارة في الطرق, فقال له أنها يمكن قيادتها في بعض المواقع المحددة. وغالبية تصميم السيارة يأتي من بورشة 911 تيربو S Exclusive Series مع نفس الطلاء الذهبي الميتاليك الأصفر مع لمسات ذهبية داخل المقصورة كذلك.