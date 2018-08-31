التعليم تفرض رسوم على النقل من أولياء الأمور في المدارس الحكومية

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة التعليم قرار بفرض رسوم على النقل المدرسي من أولياء الأمور في المدارس الحكومية، بمقدار 200 ريال لكل سنة دراسية.

حيث سيتم محاسبة المتعهد حسب الأعداد المسجلة في نظام ” نور ” ، ووفقًا لما يتم دفعه لرسوم التسجيل السنوية والمقدرة بـ 200 ريال سنويًا، وسيتم بدء الخدمة بشكل تدريجي لمدة أسبوعين دراسيين.

كما سيتم من خلالها دراسة أعداد المسجلين واكتمال آليات دفع الرسوم، ومن ثم تحديث المخصصات حسب البيانات الواردة لنا من كل مدرسة والمتوافقة مع البيانات المدخلة في برنامج ” نور ” .