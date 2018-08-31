دياز يواصل التدوير.. وفهد المولد يعود للاتحاد أمام الشباب

نواف السالم(صدى):

واصل رامون دياز مدرب الاتحاد، عملية التدوير بين اللاعبين وعدم الاستقرار على تشكيل ثابت حتى الآن، وذلك استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام الشباب مساء اليوم ضمن الجولة الأولى لدوري الأمير محمد بن سلمان.

واستبعد ” دياز ” العديد من اللاعبين لأسباب فنية، منهم منصور الحربي وعبدالله الشمري وعبدالعزيز العرياني وعمار النجار ومحمد ريمان، كما سيغيب عن الفريق الثلاثي حسن معاذ وفواز القرني وزياد الصحفي للإصابة.

وشهدت قائمة اللاعبين المستدعاة لتلك المباراة، تواجد الثلاثي المحترف جورمان وكارليتو وفالديفيا، بالإضافة لتواجد فهد المولد الذي لم يشارك في مباراة الوصل الإماراتي الماضية بالبطولة العربية بقرار إنضباطي.

ويسعى الاتحاد للفوز بتلك المباراة قبل فترة توقف الدوري، حيث سيحاول المدرب استغلالها لتجهيز اللاعبين المصابين والوقوف على التشكيل الأساسي لزيادة الانسجام بين اللاعبين.

يذكر أن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الشباب كالتالي: ” عساف القرني، راكان النجار، أحمد عسيري، عمار الدحيم، طارق عبدالله، جورمان، عمر المزيعل، محمد قاسم، كارليتو، كريم الأحمدي، جمال باجندوح، جوناس، خالد السميري، فيلانويفا، فالديفيا، فهد المولد، عبدالرحمن الغامدي، رومارينهو، ألكسندر بيزيتش وعلي الزقعان ” .