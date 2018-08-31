بالصور.. محاولة احتيال تتسبب في جروح خطيرة لمنفذتها

بكين(صدى):

تحولت محاولتها للاحتيال على ضحاياها إلى مأساة، حيث تعرضت سيدة صينية لاصطدام شديد بإحدى السيارات بينما كانت تمارس مهنتها الاعتيادية وهي الاحتيال.

واعتادت السيدة الصينية على استخدام حيلة ” التحطيم مقابل المال ” لتوقيع ضحاياها، حيث ترمي بنفسها أمام السيارات القادمة وادعاء التعرض للإصابة ثم التفاوض مع السائق للحصول على أمواله.

ولكن هذه المرة لم تسير بالشكل الصحيح معها، فبينما كانت تختبيء وراء الأشجار للسقوط أمام إحدى السيارات القادمة، لم تستطع حساب المسافة بشكل كافٍ هذه المرة لتتسبب صدمتها في اصطدام شديد في الرأس.

ووثقث الكاميرا المرورية على الطريق الحادث، والذي تعرضت على إثره السيدة إلى جروح خطيرة بعد الحادث الواقع في منطقة لينكسيانغ بمدينة ” لينكانغ ” بمقاطعة ” يونان “، وتم اتهامها بالاحتيال على الطريقة الصينية الشهيرة.