النيران تلتهم عددا من السيارات بحي ” بدر “

نايف السالم(صدى):

شهد حي ” بدر ” بمدينة الدمام أمس الأول، تعرض عدد من السيارات للاحتراق، وذلك أمام أحد المنازل.

وقامت سيارات الإطفاء بإخماد النيران التي نشبت في السيارات، والتي تجاوز عددها الـ 3 مركبات كانت متوقفة أمام أحد المنازل، وتم تسليم الحادثة إلى الشرطة.

وتم أخذ إفادة وأقوال أصحاب السيارات المحترقة، كما تم إحالتهم لمراجعة شرطة الدمام؛ وذلك لاستكمال التحقيقات بالحادثة التي تعرضت لها ممتلكاتهم.