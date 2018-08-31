شاختار الأوكراني يربك حسابات مانشستر سيتي في أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

علق تشيكي بيجريستاين مدير الكرة بفريق مانشستر سيتي، على قرعة دوري أبطال أوروبا التي أوقعت فريقه مع شاختار الأوكراني وهوفنهايم الهولندي وليون الفرنسي.

وقال ” بيجريستاين ” عبر موقع فريقه الرسمي، إنهم يعرفون فريق شاختار جيدًا حيث واجهوا العديد من الصعوبات في الفترة الماضية للفوز عليهم في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف أن شاختار أظهر أداءً أكثر من رائع الموسم الماضي على ملعب الاتحاد وواجه مانشستر سيتي أمور معقدة في تلك المباراة للفوز على ذلك الفريق.

وأضاف أن المجموعة ليست سهلة كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أنه وجب تذكير أنفسهم بمدى صعوبة مثل تلك المواجهات التي قد تنتهي بمفاجآت في كثير من الأحيان.

يذكر أن مانشستر سيتي سيواجه شاختار يوم 23 أكتوبر المقبل في أوكرانيا، على أن تكون مباراة العودة على ملعب الاتحاد في إنجلترا يوم 7 نوفمبر.