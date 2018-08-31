خطيب الحرم للحجاج: الوقوف مع النفس وقفات محكمة يكون منها عظات بالغة

نايف السالم(صدى):

ناشد فضيلة الشيخ الدكتور أسامة خياط، إمام وخطيب المسجد الحرام، حجاج بيت الله الحرام، قائلاً: ” َعلى الحـاجّ أن يقفَ مع نفسِه وقفاتٍ محكمات؛ لتكون له منها عظاتٌ بالغات ” .

حيث قال في خطبة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة: ” لقد وجّه سبحانه حجاجَ بيته إلى ذكره وشكره والتضـرع إليه، وسؤاله من خيري الدنيا والآخرة عقِب قضاء المناسك ” .

وتابع: ” اعمَلوا على مجاهدةِ النفس والهوى والشيطان؛ تفوزوا برِضا الربِّ الكريم الرحمن، وتحظَوا بدخولِ جنّات النعيمِ والرّضوان ” .