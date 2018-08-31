” الشورى ” ينتقد وجود 37 ألف موظف أجنبي بالبلديات

علي القحطاني(صدى):

طرحت لجنة الخدمات بمجلس الشورى تساؤلات بشأن وجود أكثر من 37 ألف موظف غير سعودي على بند الأجور وبنود التشغيل بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ويمثلون أكثر من 74 % من إجمالي الموظفين.

وأوضحت اللجنة، أن هؤلاء الموظفين الأجانب جاءوا بنسبة تجاوزت الـ 39 % من إجمالي موظفي الوزارة والأجهزة التابعة لها، والذي يبلغ عددهم 94 ألفًا و800 موظف.

وأشارت لجنة الخدمات، إلى أن التقرير الذي سيصوت المجلس على توصياتها بشأنه بعد 11 يومًا، لم يكشف عن تفصيلات العمالة الفنية وعمالة النظافة التي تتعاقد معها البلديات بشكل مباشر.