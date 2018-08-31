مغرد يستفز راغب علامة.. والأخير يرد: عيب تحكي هالكلام حرام

أماني الغامدي(صدى):

عبر الفنان راغب علامة عن غضبه من تعليق أحد المغردين على صور اختتام حفلاته الصيفية في لبنان والتي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام “.

ورد ” راغب علامة ” على التعليق الساخر والذي أثار استفزازه بعبارة ” صاير شايب “، قائلًا ” يا حرام عليك، الشيب فخر، أبوك وأمك مش شايبين؟ عيب تحكي هالكلام حرام، أنا هول بشوف حالي فيون وأرفض بحياتي إنو حدا يمسهون “.

كما أكد أن الشيب هيبة وليس ما يوجد به ما يستدعي للحرج أو السخرية، مضيفًا ” كل شعرة شايبة الله أنعم عليي فيها، فيها تاريخ من الحب والنجاح والسعادة، مرضاء النفوس، وبتمنى اللي قال هيك، المكتب يعملّو بلوك لأنو لا يستحق إنو يكون معنا والشيبة هيبة “.

وكان علق احد المغردين على صور اختتام حفلات راغب علامة الصيفية بلبنان والتي تُظهر نجاح حفله الأخير في غوسطا، قائلًا ” صاير شايب “.