نقص البروتين يؤثر على الحيوانات المنوية وينتج أطفالا بدناء
كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين لا يتناولون كميات كافية من البروتين، يعانون من تقص في الحيوانات المنوية، كما يحتمل إنجابهم أطفالا يعانون من السمنة .
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الباحثون قاموا بإجراء التجارب على الفئران، حيث قدموا لهم طعاما يحتوي على نصف كمية البروتينات الموصي بها، ليتبين لهم ضعف حيواناتهم المنوية .
كما تبين للباحثين أن نسل الفئران التي تناولت كمية قليلة من البروتينات كان أكثر بدانة، كما أصيب بالنوع الثاني من البول السكري .
وأوضح الباحثون في جامعة نوتنغهام البريطانية، أن سبب ذلك هو أن عدم التوازن الغذائي من ناحية البروتينات يؤثر على جودة الحمض النووي الذي ينتقل من الأب إلى الطفل .
ومازال الباحثون يعملون على التأكد من أن نقص البروتينات الموجودة في اللحوم والبقوليات، يمكنه أن يضعف الحيوانات المنوية .
وأجمع الباحثون أن السبب الرئيسي وراء ضعف الحيوانات المنوية عند الرجل يرجع إلى زيادة الوزن أو التدخين أو شرب الكحول بشكل مفرط .
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