نقص البروتين يؤثر على الحيوانات المنوية وينتج أطفالا بدناء

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن الرجال الذين لا يتناولون كميات كافية من البروتين، يعانون من تقص في الحيوانات المنوية، كما يحتمل إنجابهم أطفالا يعانون من السمنة .

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الباحثون قاموا بإجراء التجارب على الفئران، حيث قدموا لهم طعاما يحتوي على نصف كمية البروتينات الموصي بها، ليتبين لهم ضعف حيواناتهم المنوية .

كما تبين للباحثين أن نسل الفئران التي تناولت كمية قليلة من البروتينات كان أكثر بدانة، كما أصيب بالنوع الثاني من البول السكري .

وأوضح الباحثون في جامعة نوتنغهام البريطانية، أن سبب ذلك هو أن عدم التوازن الغذائي من ناحية البروتينات يؤثر على جودة الحمض النووي الذي ينتقل من الأب إلى الطفل .

ومازال الباحثون يعملون على التأكد من أن نقص البروتينات الموجودة في اللحوم والبقوليات، يمكنه أن يضعف الحيوانات المنوية .

وأجمع الباحثون أن السبب الرئيسي وراء ضعف الحيوانات المنوية عند الرجل يرجع إلى زيادة الوزن أو التدخين أو شرب الكحول بشكل مفرط .