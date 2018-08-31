” الإسكان ” تكشف عن تنفيذ 48 مشروعا بالشراكة مع القطاع الخاص

حمود العنزي(صدى):

كشف وزارة الإسكان في بيانات لها عن عدد المشاريع التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم 48 مشروعًا؛ لإنشاء 71.7 ألف وحدة سكنية.

وعن الوحدات السكنية، أوضحت وزارة الإسكان أنه يتم توزيعها بين فلل وشقق على 18 مدينة تشمل ” الرياض وخميس مشيط وتبوك والدمام وجدة والطائف والأحساء والجوف والمدينة المنورة وينبع والخبر والقطيف وجازان ومكة المكرمة ورابغ والهفوف وأبها وعرعر ” .

حيث سجلت ” جدة ” المركز الأول من حيث عدد الوحدات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص بنحو 18.3 ألف وحدة، وتأتي بعدها الرياض بنحو 15.8 ألف وحدة سكنية.