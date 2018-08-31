تعليم مكة يصرف أكثر من 4 ملايين كتاب مدرسي لطلابه وطالباته

محمد السعران(صدى):

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة المستودعات صرف أكثر من 4 ملايين كتاب دراسي لنحو 400 ألف طالب وطالبة في 1585 مدرسة تابعة للإدارة وذلك في وقت مبكر قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ان عملية توزيع الكتب الدراسية سارت وفق ما خطط لها وسلمت للمدارس منذ وقت مبكر في اطار استعدادات الادارة للبداية الجادة للعام الدراسي الجديد.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة المستودعات الأستاذ حسين الصبحي أن عملية التوزيع للمدارس انطلقت منذ شهر رمضان الماضي وحتى قبل بداية العام الدراسي الجديد واستغرقت عملية التوزيع أكثر من 3 الآلف ساعة عمل خلال الـ 120 يوماً الماضية حيث عملت فرق التوزيع على استقبال مندوبين المدارس خلال ساعات العمل الرسمي وخارجه لضمان عملية توزيع الكتب منذ وقت مبكر للمدارس وجاءت عملية توزيع الكتب على النحو التالي, 700 مدرسة للمرحلة الابتدائية 350 مدرسة للبنين و 350 مدرسة للبنات بمجموع 11 نسخة من عدد الكتب للطالب في النسخة الواحدة.

أما المرحلة المتوسطة 405 مدرسة شملت 200 مدرسة للبنين و 205 للبنين بعدد 13 من عدد الكتب للطالب في النسخة الواحدة. و 205 مدرسة للمرحلة الثانوية بالنظام الفصلي 100 بنين و 105 للبنات شملت 11 كتابا من عدد الكتب للطالب في النسخة الواحدة وفي المقابل 85 مدرسة لنظام المقررات 40 مدرسة بنين و 45 للبنات بينما جاءت عدد الكتب للطالب في النسخة الواحدة 15.

وتضمنت مدارس التربية الخاصة 55 مدرسة للمرحلة الابتدائية و 26 للمرحلة المتوسطة و 19 ثانوية شملت عدد الكتب للطالب في النسخة الواحدة 6 كتاب. وبلغ عدد مدارس تعليم الكبار للمرحلة الابتدائية 30 مدرسة للبنين و 60 للبنات بمجموع 90 مدرسة شملت عدد الكتب للطالب في النسخة الواحدة 5 كتاب.