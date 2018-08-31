” ذكرى ميلاد محمد بن سلمان ” .. ملحمة حب في ميلاد سمو ولي العهد بتويتر

نايف السالم(صدى):

دشن المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وسمًا بعنوان: ” ذكرى ميلاد محمد بن سلمان ” ، للاحتفال بذكرى ميلاد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله، والذي يوافق اليوم الجمعة 31 أغسطس، معبرين لسموه عن مدى حبهم له، ومتمنين له دوام الصحة والتوفيق.

وصعد الوسم إلى ” الترند ” بموقع ” تويتر ” ، وشهد تفاعلًا غير مسبوقًا من المواطنين، حيث قالت حنان: دُمت فخرًا و سندًا للأمة و الوطن ” ، وغرّد إبراهيم المطوع: ” رجل انولد معه التطور والتغيير ” .

فيما تفاعل عبادي مع الوسم قائلًا: ” رجلٌ غيّر مجرى التاريخ .. كل عام والوطن بك يسمو ” ، أما عن ” لاما ” ، فغردت قائلة: ” ليولد بلد مختلف تمامًا، إنه الملهم الشجاع صاحب التغييرات الناهضة بالبلد، عامًا مليئًا بالنجاحات والسعادة وتحقيق الأحلام ” ، وقالت جواهر: ” الله يطول بعمره ع طاعته ويحفظه، ويجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين ” .

وعبّر ” راكان ” ، عن مدى حبه وتقديره لسمو ولي العهد قائلًا: ” من المفترض أن يعتبر كل سعودي أن تاريخ ميلاده هو اليوم الذي تسلم فيه محمد بن سلمان ولاية العهد ” .