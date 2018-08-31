” السعودية للكهرباء ” تُوزع 1300 حقيبة مدرسية للأسر المحتاجة بالتعاون مع ” تراحم “

سعيد العجل(صدى):

بمناسبة قُرب بدء العام الدراسي الجديد، أطلقت الشركة السعودية للكهرباء مبادرة لتوزيع 1300 حقيبة مدرسية على التلاميذ من الأسر المحتاجة التي ترعاهم اللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم ” تراحم ” في عدد من مناطق المملكة.

وقال الأستاذ حمود بن عودة الغبيني نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة بـ ” السعودية للكهرباء ” ، إن الشركة، ومن منطلق سياساتها في مجال المسؤولية الاجتماعية، حريصة على دعم المسيرة التعليمية لأبناء هذه الأسر، والوقوف إلى جانبهم في تعليم أبنائهم باعتبارهم فئة مهمة تساهم مستقبلاً في تنمية الأسرة والمجتمع.

كما أشاد الغبيني بالدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لرعاية أسر السُجناء والمفرج عنهم ” تراحم ” في مساندة هذه الفئة، وحرصها على تعميق التعاون مع ” السعودية للكهرباء ” بهدف تطوير وتوسيع مجالات العمل فيما بين الطرفين، بما يؤدي إلى المزيد من دعم ومساندة هذه الأسر.