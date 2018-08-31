تفاصيل جديدة مثيرة للجدل في قضية ” فتاة الوشوم “

مليكة فؤاد(صدى):

كشفت ليندا باغادي، صاحبة إحدى العيادات المتخصصة في إزالة الوشوم، عن معلومات جديدة مثيرة للجدل بشأن قضية الفتاة ” خديجة ” ، صاحبة الـ 17 عامًا، التي تعرضت للاحتجاز على يد بعض الأشخاص لمدة شهرين، فضلًا عن اغتصابها ووشم جسدها.

وقالت ” باغادي ” ، التي قدمت نفسها على أنها اختصاصية في الوشوم وإزالتها، أنها زارت ” خديجة ” في بيتها ببلدة أولاد عياد، في إقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب، وبعد فحص يديها، اتضح لها أن هناك وشوم عمرها سنة، وأخرى عمرها ستة أشهر وأخرى أربعة أشهر، مؤكدة أنها لم تجد أيّ وشوم عمرها شهرين بجسد الفتاة.

وأوضحت السيدة، أن الكثير من الوشوم استغرقت وقت طويل، مرجحة أن الفتاة كانت هادئة في توقيت الوشم، مستدلة في ذلك بكون الوشوم في ساقيها رُسمت والفتاة واقفة وليست نائمة، فيما توقعت أن تكون الفتاة قد رسمت بعض الوشوم بنفسها.

وعن إمكانية إزالة تلك الوشوم، أكدت ” باغادي ” ، أنه يمكن استخدام الليزر كحل لإزالة بعضها، لافتة إلى أن الوشوم في يديها، تمت باستخدام صباغة الحائط ممزوجة بمكوّن آخر، مما يجعل استخدام الليزر مستحيلًا في اليدين، مبينة أنه حتى العملية الجراحية لن تجدي نفعًا كثيرًا في هذه الحالة، بل ستسبب تشوهات جلدية لها.

جدير بالذكر، أن قضية خديجة ” فتاة الوشوم ” قد أثارت جدلًا واسعًا في المغرب وخارجه، وذلك بعد تداول صور ومقاطع فيديو تُظهر وشومًا غائرة في جسدها، وتم اعتقال 12 شخصًا بعدما اعترف عدد منهم بالاعتداء عليها.