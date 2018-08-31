بعد تسريبه لمحادثة ” الشدوخي ” بواتساب.. المريسل يشعل تويتر

نواف السالم(صدى):

شهد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، جدلًا واسعًا حول التغريدة التي كتبها الإعلامي والناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، والتي سرب من خلالها محادثة لوليد الشدوخي.

وقال ” المريسل ” في تغريدته: ” أخ وليد الشدوخي.. ما تفسير هذا الكلام الذي كتبته في القروب؟!، وكيف كنت تساهم في نقل وانتشار تغريدات مزورة، ومنسوبة لمعالي المستشار؟ ” ، مرفقًا التغريدة بلقطة شاشة لمحادثة في قروب ” زملاء العمل ” ، يقول فيها ” الشدوخي ” : ” مراعاة لبعض الزملاء النصراويين.. تم منحهم إجازة مرضية الأربعاء والخميس.. عموري للآن ما خلص فيه خلاف على مدة العقد ” .

ثم نشر الناقد الرياضي تغريدة أخرى على تويتر، موجهًا رسالة لـ ” الشدوخي ” قائلًا: ” ماذا قلت عن نادي النصر في هذا القروب؟، وماذا قلت عني أنا شخصيًا؟، وماهي التغريدة التي وضعتها لمعالي المستشار في القروب وهي غير صحيحة.. بعد ساعة موعدنا إن شاء الله ” .

ولاقت تغريدات ” المريسل ” تفاعلًا كبيرًا من قِبل رواد ” تويتر ” ، وانهالت التعليقات عليها، فمنهم من قال: ” موضوع تافه واضح أنها طقطقة بين زملاء بقروب عادي.. والله عيب اللي تسويه من فتن ومحاولة قطع رزق ” ، فيما غرّد أحدهم: ” هذا دليل إفلاسك.. جايب لي قروب اخوياه وتسوي أنك قافط ” .