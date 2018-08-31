تسريب ” صور ” الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون

واشنطن(صدى):

قام أحد المواقع الشهيرة بتعقب التكنولجيا الأمريكي، بتسريب ” صورة ” مشيرًا إلى أن هذه الصورة لاثنين من أحدث إصدارات ” آيفون ” المرتقب الإعلان عنها.

حيث قال الموقع عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أنها صورة تسويقية حقيقية للجهازين الجديدين من آيفون ” ، مبينًا أنهما أنهما سيحملان الاسم ” آيفون إكس إس ” وسيكونان متاحين باللون الذهبي، كما نشر صورة أخرى لما قال إنها ساعة ” آبل ” الجديدة.

يُذكر أن شركة ” أبل ” الأمريكية كانت قد كشفت أنه سيتم الإعلان عن هواتفها المنتظرة يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر المقبل، وذلك خلاف حفل مُقام في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا الأمريكية.