مرسيدس تقدم صور تشويقية لنسخة الانتاج من EQC بدون تمويه

أميرة خالد(صدى):

أعلنت مرسيدس أن 4 سبتمبر سيكون موعد الكشف عن موديل EQC الجديد ، فيما كشفت الشركة عن صورة تشويقية جديدة للسيارة لتجمع الزخم حولها, وتظهر الصورة مقدمة السيارة بدون تمويه وينتظر ظهور مزيد من الصور التشويقية قبل الكشف عن السيارة بالفعل.

ولم تعلن الشركة المواصفات النهائية للسيارة بعد, ولكنها لمحت الي أنها ستأتي ببطارية 70 كيلوواط ساعة بمدى تنقل 500 كم, كما يتوقع تقديمها بدفع كلي كذلك كما أن نسخة الانتاج من السيارة يتوقع تزودها ببطارية كبيرة السعة كذلك. وقالت مرسيدس في تغريدة لها : ” الرابع من سبتمبر سنقدم أول موديل كهربائي بالكامل من الشركة والمنتج الجديد لعلامة EQ .